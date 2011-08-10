Предстоятель УГКЦ пожелал Кирееву Божьей помощи

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК) обратился к судье Печерского районного суда Киева Родиону КИРЕЕВУ с просьбой освободить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Как сообщает сайт Украинской греко-католической церкви, об этом говорится в письме С.ШЕВЧУКА к Р.КИРЕЕВУ.

«Не желая влиять на решение суда, все же хочу обратить Ваше внимание на то, что ТИМОШЕНКО Ю.В. относится к видным государственным и политическим деятелям современной Украины, поэтому применение в отношении нее такой жесткой меры вызывает существенную общественную напряженность и углубление существующего разделения»

Он также выразил тревогу значительной части верующих в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО.

По убеждению Предстоятеля УГКЦ, ареста экс-премьера формирует негативный международный имидж Украины как государства с выборочным правосудием.

«Просим Вас об изменении в отношении нее меры пресечения на не связанную с взятием под стражу», - говорится в письме Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА.

При этом он пожелал судье Р.КИРЕЕВУ «Божьей помощи в установлении истины и справедливости, единой для всех граждан Украины».

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева. Ее удерживают в Лукьяновском СИЗО.

Судья Р.КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

8 августа Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ призвал судью Р.КИРЕЕВА отпустить экс-премьер-министра на поруки.