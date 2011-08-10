Печерский суд начал допрос свидетеля, который «стоял в очереди» три дня
14:36, 10 августа 2011Политика
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Онищук - 27-й в списке обвинения
В Печерском районном суде Киева начался допрос экс-министра юстиции Николая ОНИЩУКА, который является свидетелем от государственного обвинения по уголовному делу против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, Н.ОНИЩУК приходил на три последних судебных заседания, однако суд не успевал его допросить.
Н.ОНИЩУК является 27-м свидетелем от государственного обвинения, которых заслушивают на суде.
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