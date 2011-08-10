Печерский суд начал допрос свидетеля, который «стоял в очереди» три дня

В Печерском районном суде Киева начался допрос экс-министра юстиции Николая ОНИЩУКА, который является свидетелем от государственного обвинения по уголовному делу против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ОНИЩУК приходил на три последних судебных заседания, однако суд не успевал его допросить.

Н.ОНИЩУК является 27-м свидетелем от государственного обвинения, которых заслушивают на суде.