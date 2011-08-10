Адвокат рассказал, что у Тимошенко в СИЗО вчера был приемный день

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не жаловалась на условия содержания в Лукьяновском СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил ее адвокат Юрий СУХОВ, отвечая на вопрос журналистов, были ли какие-то жалобы от Ю.ТИМОШЕНКО, в частности на условия содержания.

"Нет, никаких жалоб от нее не поступало", - сказал Ю.СУХОВ.

Он также сообщил, что вчера все защитники Ю.ТИМОШЕНКО, кроме дочери Евгении КАРР, смогли попасть в СИЗО и встретится с подсудимой.

По словам Ю.СУХОВА, он лично в течение двух часов обсуждал с Ю.ТИМОШЕНКО стратегию защиты на сегодняшнем заседании суда.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева. Ее содержат в Лукьяновском СИЗО.

Судья Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

8 августа суд предоставил статус защитников мужу Ю.ТИМОШЕНКО Александру ТИМОШЕНКО и дочери Е.КАРР, чтобы они имели возможность посещать экс-премьера в СИЗО.

8 августа А.ТИМОШЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО жалуется на одну из своих курящих сокамерниц в Лукьяновском СИЗО.

9 августа Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что конфликтных ситуаций с сокамерниками у Ю.ТИМОШЕНКО не возникало, претензий от нее по поводу условий содержания в адрес руководства СИЗО не поступало.