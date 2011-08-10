Зарубежные украинцы призывают Канаду остановить Януковича

Конгресс украинцев Канады призывает правительство Канады оказать влияние на украинскую власть, чтобы она соблюдала демократические нормы и права человека.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Правительство Украины продолжает, как оказалось, политику политически-мотивированного, избирательного права в своей целеустремленной и систематической программе устранения политической оппозиции. Это еще один шаг, который отдаляет Украину от демократии. Арест Юлии ТИМОШЕНКО является еще одним доказательством в перечне нарушений прав человека, демократии и верховенства права, которые ухудшаются при правлении Виктора ЯНУКОВИЧА", - отметил президент Конгресса украинцев Канады Павел ГРОД.

Он констатировал, что, несмотря на многочисленные заявления правительства Украины, в стране наблюдается рост доказательств возвращения к авторитарной системе правления, а правительство Украины двигается в направлении систематического отступления от демократических достижений, завоеванных Помаранчевой революцией.

"Международное общество не может сложить руки и выжидать, в то время, как сворачиваются демократические свободы в Украине", - заявил П.ГРОД.

"Мы официально попросили правительство Канады использовать все дипломатические средства, которые есть в распоряжении, для выражения неудовлетворения Канадой по поводу антидемократических событий в Украине и заявления о немедленном освобождении с под ареста госпожа ТИМОШЕНКО", - отметил он.

Конгресс украинцев Канады настаивает на оказании Канадой своего влияния на евроатлантическое сообщество и евроатлантические агентства и сохранения политики давления на правительство В.ЯНУКОВИЧА с призывом к уважению к демократии и правам человека.

"Мы также обратились к правительству Канады с просьбой о том, что какое-либо соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной будет иметь условный характер до момента выполнения обязательств правительством Украины по соблюдению принципов демократии и прав человека", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Конгресс украинцев Канады призвал канадское правительство внести в повестку дня переговоров о создании зоны свободной торговли с Украиной конкретные условия, которые будут гарантировать защиту прав человека, а также соблюдение закона и демократии в Украине.

Справка УНИАН. Конгресс украинцев Канады координирует и представляет интересы одной из крупнейших этнических общин Канады (1,2 млн. украинцев), и на протяжении 70 лет играет важную роль в формировании социального, экономического и политического ландшафта Канады.