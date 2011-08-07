Свыше 50 депутатов готовы взять Тимошенко на поруки

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ - «Батькивщина») сообщила, что уже более 50-ти народных депутатов отозвались на ее призыв и поставили свои подписи под ходатайством об изменении меры пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО и взятии ее на поруки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сбор подписей продолжается, ходатайство будет передано завтра.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв защитить Ю.ТИМОШЕНКО от «судебного произвола», в частности, людей, обладающих моральным авторитетом в украинском общества – героев Украины, заслуженных деятелей науки и культуры, которые выступили за освобождение лидера БЮТ.

По словам народного депутата, уже более 200 представителей культуры, науки, известные общественные деятели подписались под ходатайством об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня голос, позиция каждого очень важны», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 5 августа после ареста лидера «Батькивщины», Н.КОРОЛЕВСКАЯ инициировала подготовку ходатайства об изменении ей меры пресечения

«Сейчас нельзя быть равнодушными. Я прошу ГРИЦЕНКО, ЯЦЕНЮКА, НАЛИВАЙЧЕНКО, других оппозиционеров выступить открыто. Те, кто промолчат, покажут, что власть действительно получила контролируемую оппозицию», - заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также обратилась к представителям общественных организаций, находящихся в Украине, дипломатическому корпусу, журналистам – помочь противостоять судебному произволу, который чинится сегодня в целях политической расправы над Ю.ТИМОШЕНКО.