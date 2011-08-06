Турчинов не исключает физического уничтожения Тимошенко

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что власть может пойти на физическое уничтожение лидера «Батькивщины» бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в эфире «5 канала».

При этом он призвал граждан «не быть безразличными и присоединиться к бессрочной акции протеста оппозиции, которая проходит возле Печерского райсуда Киева».

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что акция протеста, которая началась с первого судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО, становится круглосуточной.

«Я призываю присоединяться к нам. Мы защищаем не оппозицию – мы защищаем страну, мы защищаем наше общее будущее», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«Проблема не просто в лидере оппозиции, не просто в Юлии ТИМОШЕНКО – проблема в нас с вами. Когда власть почувствовала, что она может бросать любого человека за решетку, даже того человека, которого поддерживают миллионы украинцев, – тогда предела их преступлениям не будет», - сказал он и добавил: «Когда преступники находятся у власти – они не остановятся ни перед чем». «Они не остановятся перед любым преступлением, в том числе они могут не остановиться и перед физическим уничтожением своих главных оппонентов, в частности, Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, именно это означает заявление, которое передала Ю.ТИМОШЕНКО своему защитнику Сергею ВЛАСЕНКО перед арестом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, было обнародовано написанное накануне ареста обращение Ю.ТИМОШЕНКО к украинскому народу.

В нем экс-премьер отметила, что ни в коем случае не покончит жизни самоубийством. «Трюки, проделанные с Кирпой и Кравченко, им повторять не стоит. Я никогда не покончу свою жизнь самоубийством», - написала лидер партии «Батькивщина» в обращении.