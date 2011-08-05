Палаточный городок на Крещатике попытаются снести ближе к утру?

В «Батькивщине» не исключают, что палаточный городок возле Печерского райсуда будут пытаться разогнать под утро.

Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины».

«Власть собирается при помощи правоохранительных органов разогнать палаточный городок, который сторонники Юлии ТИМОШЕНКО установили на Крещатике после ареста лидера партии «Батькивщина»», - отмечает пресс-служба, ссылаясь на поступившую в партию информацию.

В партии предполагают, что это будет сделано в «лучших» традициях власти – под утро.

Как известно, партия «Батькивщина» начала бессрочную акцию протеста против незаконного ареста Юлии ТИМОШЕНКО и призвала киевлян, жителей других областей Украины приобщаться к мирному митингу под стенами Печерского районного суда по адресу Крещатик, 42-а.