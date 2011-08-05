В камере с Тимошенко находится еще одна женщина

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится в нормальных условиях и у нее боевое настроение.

Об этом журналистам после посещения Лукьяновского следственного изолятора сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.СУХОВА, Ю.ТИМОШЕНКО просила поблагодарить всех журналистов за небезразличие в ситуации вокруг нее и заверила, что сегодняшние события не повлияют на ее принципиальную позицию. «Она сказала, что будет сражаться до последнего», - сказал Ю.СУХОВ.

Он добавил, что общался со своей подзащитной о простых вещах, однако говорить о каких именно, не стал. «Мы обсудили процесс подачи апелляции, она написала заявление, чтобы ее обязательно пригласили на заседание суда и чтобы она присутствовала при рассмотрении апелляции», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат, ссылаясь на слова Ю.ТИМОШЕНКО, отметил, что она находится в нормальных условиях и находится в двуместной камере. В частности, с ней в камере находится еще одна женщина.

Ю.СУХОВ также заметил, что все вещи были переданы Ю.ТИМОШЕНКО, однако планшет iPod не был передан, поскольку это не предусмотрено законом.

Отвечая на вопрос, что она еще просила принести, Ю.СУХОВ сказал: «Личные свежие вещи». «В целом настроение у нее боевое. Я спросил: Юлия Владимировна, как вы? Она ответила: не дождутся», - добавил Ю.СУХОВ.