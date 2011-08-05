Тимошенко так и не выбила из Азарова ничего про РУЭ

Печерский районный суд Киева завершил допрос премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА по уголовному делу по обвинению бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений между Украиной и Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос длился 2 часа 15 минут.

За это время Ю.ТИМОШЕНКО так и не удалось получить ни одного четкого ответа от Н.АЗАРОВА по поводу деятельности на газовом рынке Украины компании «РосУкрЭнерго».

После допроса Н.АЗАРОВ уехал из суда так же, как и прибыл туда, с заднего двора.

Н.АЗАРОВ не стал общаться с журналистами, ожидающими на улице под помещением суда.