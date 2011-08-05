Тимошенко - о показаниях Азарова: Я не понимаю неукраинский язык

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита требуют от суда привлечь переводчика, поскольку действующий премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дает показания на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство во время допроса Н.АЗАРОВА заявили Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокат Юрий СУХОВ.

«Я ничего не поняла из того, что сказал АЗАРОВ. Я не понимаю украинского премьера, который разговаривает на русском языке. Я не понимаю неукраинский язык», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ напомнил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом свидетель имеет право давать показания на родном языке, а Ю.ТИМОШЕНКО своим требованием оскорбляет свидетеля.

В свою очередь, представитель государственного обвинения прокурор Александр МИКИТЕНКО расценил требование Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.СУХОВА как действия, направленные на явное затягивание процесса и определенное давление на свидетеля.

В свою очередь, прокурор Лилия ФРОЛОВА заявила, что Ю.ТИМОШЕНКО вводит всех в заблуждение, поскольку переговоры с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ она проводила на русском языке.

После обсуждения этого ходатайства Р.КИРЕЕВ отказал Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.СУХОВУ в приглашении переводчика для перевода свидетельских показаний Н.АЗАРОВА. На что Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Если вы мне отказали, то пусть прокуроры переводят на украинский». При этом экс-премьер ссылалась на статью 19 Уголовно-процессуального кодекса Украины.