Тимошенко: Янукович забыл закончить курсы диктаторов

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ, отказывая в удовлетворении ходатайства о допросе свидетелей стороны защиты, действует по указанию действующей власти.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Мы заявили 31 свидетеля от защиты. Разрешили двух. КИРЕЕВУ нужно сознаться, что ему запретили вызывать наших свидетелей, ему и за "них" влетело", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

"ЯНУКОВИЧ начал политрепрессии, но забыл закончить "курсы диктаторов". Поэтому у него и репрессии такие – вода в сите, бестолковые, топорные", - добавила экс-премьер.

Как сообщалось, накануне Ю.ТИМОШЕНКО хлопотала о приглашении бывших членов своего правительства и представителей "Укртрансгаза".

Однако суд под разными предлогами отказался приглашать многих из них и согласился вызвать только бывшего первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА и руководителя службы партии "Батькивщина" Михаила ЛИВИНСКОГО.