Тимошенко отказалась сказать, почему она опоздала

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство защиты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об отводе председательствующего по делу относительно газовых контрактов судьи Печерского суда Родиона КИРЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ принял непосредственно в зале суда.

В своем ходатайстве защита Ю.ТИМОШЕНКО указывала, что отвод председательствующего должен состояться в связи с систематическими нарушениями, которые он допускает в работе.

После ознакомления с ходатайством Р.КИРЕЕВ принял решение оставить документ без рассмотрения. Он указал, что подобные ходатайства уже рассматривались, и все они подаются с целью затянуть рассмотрение дела.

Перед рассмотрением ходатайства Р.КИРЕЕВ пытался выяснить у Ю.ТИМОШЕНКО причины ее опоздания на заседание суд, которое должно было начаться в 9.00.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что вчера Р.КИРЕЕВ продержал всех на заседании до 20.00.

Р.КИРЕЕВ ее перебил и попросил назвать настоящие причины.

«Я отказываюсь назвать причины неявки на судебное заседание», - сказала она.