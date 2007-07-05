16-00 - Состоится телемост Киев – Вашингтон - “НАТО – община с едиными ценностями”, посвященный 10-й годовщине сотрудничества Украины с Североатлантическим Альянсом. Организаторы – Фонд “Демократические инициативы”, Атлантический Совет США, Центр международных стратегических исследований США, Посольство Украины в США и Посольство США в Украине. Участники - министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям Тейлор, ведущие украинские и американские чиновники, народные депутаты Украины, представители неправительственного сектору, деятели культуры и искусств (Посольство США в Украине, ул. Глыбочицкая, 4 (Бизнес – центр “Артем”). Нужна аккредитация. Телефон: 581-33-17, dif@dif.org.ua, anna@dif.org.ua.