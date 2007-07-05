Европейских наблюдателей Мороз пригласит после дождичка в четверг?

Когда будет решен вопрос «обнуления списков», тогда Верховная Рада направит приглашение европейским странам о направлении наблюдателей на парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время встречи с президентом Международной ассоциации «Бизнес и парламент» депутатом палаты общин парламента Великобритании Брюсом ДЖОРДЖЕМ.

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА, при этом А.МОРОЗ отметил, что в настоящее время нет достаточных юридических оснований для проведения досрочных выборов, отметив, что указы Президента Украины нарушают Конституцию и законодательство.

А.МОРОЗ напомнил, что не решен вопрос о так называемом «обнулении списков» из-за блокирования работы Центральной избирательной комиссии со стороны института Президента.

По словам А.МОРОЗА, “как только этот вопрос будет решен, ВР направит соответствующие приглашения европейским странам о направлении наблюдателей на выборы”.

Все это А.МОРОЗ сказал в ответ на вопрос Б.ДЖОРДЖА, когда наблюдатели получат приглашения прибыть на выборы, если такие состоятся.

Б.ДЖОРДЖ выразил уверенность, что следующие выборы «когда бы они ни происходили», будут отвечать международным стандартам, как это было и на последних парламентских выборах.

А.МОРОЗ во время встречи выразил обеспокоенность существованием угрозы уничтожения судебной системы в Украине. Он отметил, что если эта избирательная кампания состоится, то она «должна быть юридической», потому что многое зависит от того, насколько независимой будет работа судов всех уровней.

Как сообщал УНИАН, 11 июня члены ЦИК заявили на брифинге, что Центральная избирательная комиссия не может обнулить списки, а также признать избранными новых депутатов из-за отсутствия законодательной базы.

В частности, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ раскритиковал заключительные положения Закона “О внесении изменений в Закон “О выборах народных депутатов Украины” и некоторых других законов, где речь идет о том, что закон вступает в силу со дня его публикации, но при этом вступает в действие только через 60 дней после публикации.

22 июня Депутаты от Партии промышленников и предпринимателей Украины, включенные в избирательный список блока «Наша Украина», заявили, что в случае принятия решения Центральной избирательной комиссией об обнулении списков «Нашей Украины» и отказа в регистрации их кандидатов народными депутатами намерены обжаловать это решение в суде.

25 июня член ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО сообщил журналистам, что Центральная избирательная комиссия пока еще не планирует рассмотрение вопроса об обнулении списков избирательного блока «Наша Украина».