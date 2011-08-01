Медведев не полетел в Крым из-за отказа Киева в слиянии Газпрома и Нафтогаза?

Дмитрий Медведев вынужден был праздновать День ВМФ в Балтийске, поскольку Киев не поддался на ультиматум Кремля, который фактически обусловил визит президента России в Севастополь подписанием там соглашения по объединению «Газпрома» и «Нафтогаза», сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», Кремль и российский МИД, готовясь к Дню ВМФ, вели с Киевом активные переговоры о том, чтобы президент отметил его в Севастополе.

«Это действительно обсуждалось. Москва изъявляла такое желание, – признал источник «Ъ» в МИД Украины. – Но договориться не удалось. Причем решение об этом принималось на самом высоком уровне». Дипломат затруднился назвать конкретную причину срыва визита президента Росссии. По его словам, обо «всех подводных камнях» в украинском руководстве и МИДе знают всего несколько человек.

Собеседники «Ъ» в украинском руководстве высказали предположение, что основной причиной того, почему Москва и Киев не согласовали визит президента России в Севастополь, могла быть политическая. Российско-украинские отношения переживают сейчас не лучшие времена, а в июне Москва и Киев и вовсе вступили в открытый конфликт из-за учений Sea Breeze 2011 и захода в Черное море для участия в них ракетного крейсера США Monterey, оснащенного зенитно-ракетным комплексом Aegis.

Кроме того, Москва открыто упрекает Киев в том, что при президенте Януковиче он активно наращивает сотрудничество с НАТО, обсуждая с альянсом чувствительные для Москвы вопросы.

Впрочем, как выяснил «Ъ», куда более важной причиной несостоявшегося приезда Дмитрия Медведева в Севастополь оказалась углеводородная. Как рассказал «Ъ» источник в МИД Украины, знакомый с подготовкой визита, основным условием его проведения российская сторона ставила подписание конкретных договоренностей по объединению «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» на условиях Москвы.

«Поскольку мы сочли это для себя невыгодным, нам было заявлено: тогда и визита не будет, – пояснил собеседник «Ъ.» – Хотя с учетом нынешнего состояния российско-украинских отношений мы заинтересованы в любом контакте президентов – независимо от того, завершится он подписанием каких-либо документов или нет».

В Кремле «Ъ» эту версию полностью подтвердили.

Газета.ру