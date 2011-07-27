Продан свидетельствует в пользу Тимошенко

Экс-министр Украины топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявляет, что все директивы на подписание соглашения о транзите и снабжении газа между Украиной и Россией в 2009 году воспринимал исключительно как директивы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПРОДАН заявил сегодня во время допроса в Печерском суде, который рассматривает уголовное дело по обвинению экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году.

По словам Ю.ПРОДАНА, он был одним из участников делегации, которая принимала участие в переговорах в России.

В то же время, добавил он, переговоры проходили в очень сложных условиях, поскольку с одной стороны европейская сторона настаивала на как можно скорейшем решении вопроса о снабжении газа, а с другой стороны – Россия не шла ни на какие уступки.

По словам Ю.ПРОДАНА, ему ничего не было известно о заседании Кабинета министров, на котором в январе 2009 года вроде бы рассматривались соответствующие директивы.

«Я был ознакомлен с директивами, они отвечали указу Президента и отвечали договоренностям, которые были достигнуты между премьерами Украины и России», - сказал он.

Отвечая на вопрос прокуроров, каким образом он воспринимал эти директивы, Ю.ПРОДАН сказал: «Я это воспринимал как поручение премьер-министра, которое является обязательным к выполнению. Я их воспринимал как документ».

Во время допроса сторона обвинения допрашивала у Ю.ПРОДАНА, могла ли быть цена на газ ниже, если бы переговоры были продлены.

«Я считаю, что дальнейшие переговоры ни к чему не привели бы», - сказал он, добавив при этом, что позиция России была достаточно жесткой, в частности, премьер России Владимир ПУТИН и председатель «Газпрому» МИЛЛЕР настаивали на цене в 450 дол. за тысячу кубометров газа.

Ю.ТИМОШЕНКО также воспользовалась своим правом и задавала вопросы Ю.ПРОДАНУ. В своих ответах на вопросы экс-премьер-министра бывший министр топлива и энергетики подтвердил, что воспринимал директивы относительно газовых соглашений как указания премьер-министра НАК «Нафтогаз».

Во время допроса Ю.ПРОДАН предоставил судье копию документа, написанного от руки Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, она в настоящем документе поручала Ю.ПРОДАНУ сообщить НАК «Нафтогаз» ее директивы относительно заключения соглашения о транзите на снабжение газа.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила правдивость настоящего документа, а также подтвердила, что под ним стоит ее подпись и попросила приобщить настоящий документ к делу.

Судья Печерского райсуда, председательствующий по делу Родион КИРЕЕВ на протяжении продолжительного времени пытался выяснить, где находится оригинал настоящего документа. Ни Ю.ПРОДАН, ни Ю.ТИМОШЕНКО на этот вопрос не смогли ответить.

«Это не компетенция Ю.ПРОДАНА устанавливать, где настоящий документ. Это компетенция делопроизводства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Р.КИРЕЕВ, ссылаясь на то, что пока не установлено местонахождение настоящего документа, отказал в приобщенные копии документа к материалам дела. При этом он заверил Ю.ТИМОШЕНКО, что она может повторно обратиться с соответствующим ходатайством, если будет установлено местонахождение документа.