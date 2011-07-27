Юристы считают, что адвокат Тимошенко этики не нарушал

Всеукраинская общественная организация «Ассоциация правоведов Украины» считает неправомерным определение Печерского районного суда Киева о якобы нарушении адвокатом Николаем ТИТАРЕНКО адвокатской этики.

Соответствующее обращение было направлено председателю квалификационно-дисциплинарной комиссии Адвокатуры Киевской области комиссии Галине КОВБАСИНСКОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации правоведов.

«Всеукраинская общественная организация «Ассоциация правоведов Украины» выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг рассмотрения Печерским судом города Киева уголовного дела № 1-657/11, а именно - вынесение отдельного решения суда о якобы нарушении адвокатом Н.ТИТАРЕНКО Правил адвокатской этики, требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и Закона Украины «Об адвокатуре», - говорится в обращении.

Ассоциация обращает внимание на то, что надлежащее исполнение адвокатом, в соответствии с заключенным с клиентом договором, обязанностей защитника по уголовному делу, указанных в УПК Украины и Правилах адвокатской этики, возможно исключительно в случае его полного и всестороннего ознакомления с материалами дела.

«Сложности заключались в том, что ему было предоставлено мало времени для ознакомления с материалами дела. Срок, который предоставил суд для ознакомления, был недостаточным, а ходатайство о возможности предоставления дополнительного времени для ознакомления суд отклонил. В связи с этим адвокат не имел возможности полно и всесторонне ознакомиться с материалами дела, что, в свою очередь, исключило возможность предоставления квалификационной и качественной правовой помощи», - подчеркивается в обращении.

По мнению Ассоциации законодателей Украины, действия адвоката Н.ТИТАРЕНКО полностью отвечали Правилам адвокатской этики и требованиям УПК Украины и Закона «Об адвокатуре».

«Ассоциация выражает обеспокоенность тем, что действия суда могут стать негативным прецедентом в формировании механизма воздействия на адвоката со стороны соответствующих заинтересованных в этом органов, что в дальнейшем неуклонно сведет на нет принцип независимости адвоката в своей деятельности и бесповоротно подорвет доверие к адвокатуре Украины в целом», - выразили свою обеспокоенность члены ассоциации.

«Просим членов квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области ответственно и внимательно отнестись к рассмотрению соответствующего Определения Печерского районного суда города Киева относительно соответствия действий Н.ТИТАРЕНКО требованиям Правил адвокатской этики», - отмечают законодатели.

Как сообщалось, Печерский суд считает, что Н.ТИТАРЕНКО неподобающе исполнял свои обязанности и фактически отказался от предоставления правовой помощи клиенту Юлии ТИМОШЕНКО.