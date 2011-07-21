Кузьмин подтвердил: Сацюк - в Украине и сотрудничает со следствием

Исполняющий обязанности генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН подтвердил, что бывший первый заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК находится в Украине и сотрудничает со следствием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КУЗЬМИН сообщил сегодня на брифинге.

«В.САЦЮК появляется в Украине, и это не является секретом», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Отвечая на уточняющий вопрос, давал ли он показания по делу об отравлении бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА, Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что В.САЦЮК неоднократно вызывался в Генеральную прокуратуру, допрашивался и участвовал в следственных действиях.

«И при необходимости он и дальше будет участвовать», - добавил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, по информации "Украинской правды", бывшего первого заместителя главы СБУ В.САЦЮКА видели на днях в городе Малин Житомирской области. Малин - родной город В.САЦЮКА, здесь похоронены его родители.

Городской голова Малина Сергей СТЕЛЬМАХ подтвердил УНИАН, что три месяца назад видел В.САЦЮКА на одной из улиц города.

После того как в 2005 году против В.САЦЮКА было возбуждено уголовное дело за незаконное присвоение воинского звания, он выехал в Россию, где жил последние годы и получил гражданство.

В конце прошлого года его допрашивали по делу об отравлении бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО в качестве свидетеля. Как известно, В.САЦЮК принимал участие в ужине, на котором, по версии В.ЮЩЕНКО, он и был отравлен.