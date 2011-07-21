ГПУ знает, сколько Тимошенко тратила на рестораны и шубы

Генеральная прокуратура владеет информацией о кредитной карточке екс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО, с которой она потратила более 1 млн. долл. на личные нужды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН сегодня на брифинге.

Говоря о доказательствах, которые бы свидетельствовали о личном обогащении Ю.ТИМОШЕНКО в связи с «газовыми делами», расследуемыми Генеральной прокуратурой, Р.КУЗЬМИН отметил, что в расположение следствия есть документы, которые подтверждают, что Ю.ТИМОШЕНКО распоряжалась кредитной карточкой, принадлежащей компании «Сомолли Интерпрайзес» в личных целях.

«Только по исследованным данным Ю.ТИМОШЕНКО потратила более 1 млн. долл. на личные нужды, расплачиваясь ею в магазинах, ресторанах, приобретая меховые изделия…», - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО в течение полутора лет только с этой карточки заплатила за гостиницы, бары и рестораны в гостиницах более 150 тыс. долл.

Он также отметил, что компания «Сомолли Интерпрайзес» в соответствии с документами, полученными от американских органов юстиции, принадлежит компании ЕЭСУ, руководителем которой долгое время была Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМИН отметил, что это и многое другое также будет расследоваться в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.