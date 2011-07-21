На Тимошенко пришел компромат из Америки?

Генеральная прокуратура получила от органов американской юстиции материалы уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО и его сообщников, которое будет изучаться в рамках уголовных дел против лидера партии «Батьківщина», экс-главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил сегодня на брифинге.

Он процитировал некоторые пункты обвинения, в котором речь идет о компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), а также о компании «Сомолли Энтерпрайзес Лимитед», которая, как подчеркнул Р.КУЗЬМИН, по данным американского следствия, принадлежат Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, в этих документах речь идет о том, что П.ЛАЗАРЕНКО единоличным решением выдавал государственные гарантии на долги ЕЭСУ перед российской компанией «Газпром» и многое другое.

Также Р.КУЗЬМИН сообщил другие факты, изложенные в документах уголовного дела.

«Документы переданы Украине официально органами юстиции США и будут изучаться в рамках уголовных дел», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Справка УНИАН. П.ЛАЗАРЕНКО был премьерер-министром Украины с мая 1996 по июль 1997 гг.

П.ЛАЗАРЕНКО был осужден в США за «отмывание» денег. Он отбывает наказание в федеральной тюрьме Дублина (штат Калифорния).

По данным СМИ, П.ЛАЗАРЕНКО должен выйти на свободу в январе 2012 года.