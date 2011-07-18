Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталья КОРОЛЕВСКАЯ 19-20 июля посетит Днепропетровск и Кривой Рог.

19 июля в Днепропетровске она примет участие в Форуме деловых людей (с 11.00 до 12.00, в облсовете, пр.Кирова, 2) и съезде предпринимателей Днепропетровской области (12.45-13.20, Дом союзов, К.Маркса, 93).

После этого Н.КОРОЛЕВСКАЯ проведет встречи с предпринимателями, работающими на рынке «Озерка», и представителями профсоюзов металлургов Днепропетровской области (Дом союзов, К.Маркса, 93).

Также с 12.00 до 12.30 в помещении областного совета (пр. Кирова, 2) Н.КОРОЛЕВСКАЯ даст пресс-конференцию для СМИ.

Утром на следующий день в Кривом Роге Н.КОРОЛЕВСКАЯ проведет встречу с мэром города и примет участие в Форуме деловых людей (11.00 – 12.20, горсовет, пл. Советская, 1).

Также в Кривом Роге Н.КОРОЛЕВСКАЯ ознакомится с работой муниципального разрешительного центра услуг (12.30 – 13.00), проведет семинар-встречу с предпринимателями (15.00 – 15.45, Народный дом, ул. Орджоникидзе, 51) и с фермерами Софиевского района Днепропетровской области (16.00 – 16.40).

Кроме того, в Кривом Роге Н.КОРОЛЕВСКА посетит Епархиальную иконописную школу имени Преподобного Андрея Рублева.

С 10.30 до 11.00 в помещении горсовета Н.КОРОЛЕВСКАЯ даст пресс-конференцию для СМИ.

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