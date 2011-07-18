Киреев велел милиции вывести из суда Шкиряка

Председательствующий на судебном заседании Печерского районного суда Киева судья Родион КИРЕЕВ объявил технический перерыв на 15 минут на судебном процессе по рассмотрению уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено для того, чтобы судебная милиция смогла вывести из зала суда политика Зоряна ШКИРЯКА за нарушение правил поведения в суде.

«Суд постановил удалить Зоряна ШКИРЯКА из зала суда на одно заседание. Разрешаю милиции выполнить такое решение», - сказал Р.КИРЕЕВ.

З.ШКИРЯК был удален за то, что он, как и все присутствующие в зале, начал аплодировать адвокату Ю.ТИМОШЕНКО Николаю СЕРОМУ после его выступления с заявлением об отводе судьи Р.КИРЕЕВУ.