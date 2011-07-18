Тимошенко не дали привлечь двух американских адвокатов

Председательствующий на судебном заседании Печерского районного суда Киева судья Родион КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайство экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО о привлечении новых адвокатов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Р.КИРЕЕВ объявил сегодня после рассмотрения на месте соответствующего заявления Ю.ТИМОШЕНКО.

«Учитывая, что Николай СЕРЫЙ и Александр ПЛАХОТНЮК предоставили удостоверения адвокатов и все необходимые документы, в этой части ходатайство удовлетворено», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В то же время, что касается привлечения американских адвокатов Марка ФЕЛДМАНА и Роджера ЭНОКА, то суд решил, что обвиняемая не предоставила документы, которые удостоверяют их адвокатскую деятельность, а также не указала нормы украинского законодательства, которые позволяют привлечь их к процессу.

Сторона государственного обвинения также отметила в своих рекомендациях судье об отсутствии оснований для привлечения этих адвокатов к делу.