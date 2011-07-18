Литвин: территориальные претензии не должны вызывать страха

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Украина должна «очень резко» реагировать на посягательства на ее территориальную целостность.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада», отвечая на вопрос о тоv, что за время существования Украины как независимого государства были посягательства на части ее территории и со стороны России - на остров Коса Тузла, и со стороны Румынии - на остров Змеиный.

«Когда выдвигают претензии в территориальном плане, и аж включительно с такими претензиями выступают официальные чиновники, то, с одной стороны, это является свидетельством того, что пытаются использовать во время политических кампаний эту идею, а с другой стороны это объясняется тем, что Украина, судьба украинского народа имеет огромные сложности, потому что территориальные образования нынешней Украины в свое время находились в других государственных образованиях», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время он заметил, что подобные этапы истории переживали и другие государства. «Нет стран с идеальной выкройкой», - добавил спикер.

По его мнению, украинцам нужно спокойно относиться к территориальным претензиям, не «рефлексировать на определенные призывы, потому что это проба нашей реакции».

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, если такие претензии выдвигают официальные чиновники, то «нужно реагировать очень резко, очень серьезно, используя весь арсенал, который есть в Украине, и не только дипломатический, но и международный». «Я думаю, что у нас достаточно сил и возможностей для того, чтобы прекратить такие разговоры», - подчеркнул он.

При этом председатель ВР заметил, что иногда в вопросе отстаивания своей территориальной целостности Украина демонстрирует определенную выборочность. «Если с такими заявлениями выступает страна, которая является членом НАТО и ЕС, то некоторых украинских чиновников, которые даже за заработную плату должны занимать соответствующую публичную позицию, как будто-то заклинивает», - сказал он.

По убеждению В.ЛИТВИНА, когда выдвигаются территориальные претензии, для Украины «не должно быть авторитетов, не должно быть страха». Он убежден, что в таких вопросах власть поддержит украинское общество и граждане.