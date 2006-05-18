Ехануров считает свои шансы на премьерство равными с Тимошенко и Морозом
21:41, 18 мая 2006Политика
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Об этом он заявил в прямом эфире
Премер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает свои шансы на премьерство равными с шансами Юлии ТИМОШЕНКО и Александра МОРОЗА.
Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала «Интер».
“Одинаково”, - сказал премьер, отвечая на вопрос о своих шансах по сравнению с шансами Ю.ТИМОШЕНКО и А.МОРОЗА.
Как сообщал УНИАН, во время предвыборной кампании Ю.ЕХАНУРОВ неоднократно заявлял о том,что именно он возглавит новое правительство.
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