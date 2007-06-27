Турчинов взял под опеку военно-техническое сотрудничество и экспортный контроль
Президент утвердил состав Комиссии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выдал Указ «Вопрос Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля».
Текст Указа от 27 июня 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.
Как отмечено в документе, Президент ввел в состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра ТУРЧИНОВА, назначив его главой Комиссии. Также в состав Комиссии введены:
ГАЛАМБА Николай – заместитель председателя Службы безопасности Украины
ЛЮБЧЕНКО Константин – первый заместитель министра экономики Украины
ПЕТРОЧЕНКО Юрий - председатель Государственной службы экспортного контроля Украины.
В составе Комиссии также утвержден народный депутат Украины Вячеслав БОГУСЛАЕВ (по согласию).
Вместе с тем из состава комиссии выведены: Валерий ХОРОШКОВСКИЙ (он освобожден от выполнения обязанностей главы Комиссии), О.ГРИШУТКИНА, Г.МОСКАЛЯ, С.РОМАНЮКА.