Ехануров в Ровно представит нового председателя облгосадминистрации

19 мая премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ посетит Ровенскую и Житомирскую области.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.

В Ровенской области премьер встретится с административно-хозяйственным активом области, которому планирует представить нового председателя облгосадминистрации, после чего посетит ОАО «Ровенский завод Газотрон», где примет участие в открытии цеха.

В Житомирской области Ю.ЕХАНУРОВ встретится с административно-хозяйственным активом области в пгт Барановка, которому, в частности, планирует представить нового председателя Барановской райгосадминистрации.

19 мая вечером премьер планирует вернуться в Киев.