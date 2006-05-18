Ехануров в Ровно представит нового председателя облгосадминистрации
18:23, 18 мая 2006Политика
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19 мая премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ посетит Ровенскую и Житомирскую области.
Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.
В Ровенской области премьер встретится с административно-хозяйственным активом области, которому планирует представить нового председателя облгосадминистрации, после чего посетит ОАО «Ровенский завод Газотрон», где примет участие в открытии цеха.
В Житомирской области Ю.ЕХАНУРОВ встретится с административно-хозяйственным активом области в пгт Барановка, которому, в частности, планирует представить нового председателя Барановской райгосадминистрации.
19 мая вечером премьер планирует вернуться в Киев.
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