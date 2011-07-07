Яцуба: провокации в Севастополе обречены на провал

Любая попытка дестабилизации ситуации в Крыму, в Севастополе обречена на «позорный провал», заявил глава Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА по итогам встреч с активистами общественных, ветеранских организаций, депутатами городского совета.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации горгосадминистрации, В.ЯЦУБА отметил: «В целом ситуация спокойная, контролируемая. Есть проблемы? Власть, в частности администрация, готова к нормальному, конструктивному диалогу. Заверяю, провокации в Севастополе не пройдут, ситуации, аналогичной феодосийским событиям, просто не будет».

Как считает В.ЯЦУБА, «основа и залог развития Севастополя – мир, гражданское спокойствие, стабильность. Без этого любые начинания обречены на провал. Даже если и появятся у нас то ли доморощенные, то ли заезжие провокаторы и кликуши, севастопольцы всегда смогут поставить их на место».

По словам В.ЯЦУБЫ, «Критерий оценки прост – законность. Поэтому я выражаю поддержку Председателю Совета министров АР Крым Василию ДЖАРТЫ за взвешенную, принципиальную позицию».

Как сообщал УНИАН, в мае представители казачьих общин установили на въезде в Феодосию поклонный крест. Против высказались крымские татары.

1 июля крест по решению суда был демонтирован и перевезен к храму Архангела Михаила. Порядок обеспечивали 300 военнослужащих Внутренних войск МВД и сотрудников «Беркута».

По сообщению Главного управления МВД в Крыму, 2 июля 100 казаков забрали крест с территории храма и направились к месту, где он стоял до этого, чтобы вновь его установить. Там уже находились 150 сотрудников милиции. МВД заявляет, что потасовка завязалась из-за попыток казаков прорвать милицейскую цепь. По данным ГУМВД, после столкновения 9 человек обратились за медпомощью.

Председатель Совета министров Крыма В.ДЖАРТЫ назвал политикой, закамуфлированной в религию, попытки незаконно устанавливать поклонные кресты в регионе и пообещал жестко пресекать любые попытки поставить под угрозу межнациональное согласие.