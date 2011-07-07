Стычка возле Печерского суда: вызвали «скорую» (добавлены фото)

После завершения марша оппозиции к Верховной Раде Украины возле Печерского районного суда Киева произошло столкновение. В результате пострадал БЮТовский активист. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Киевсовета Александра БРИГИНЦА.

Как говорится в сообщении, «из-за неумелых действий спецподразделений милиции под давлением колонны часть оппозиционеров оказалась прижатыми к заграждению, в котором находились несколько десятков провластных манифестантов. Заграждение упало и спецподразделение бросилось защищать прогосударственных наемников».

Как рассказал А.БРИГИНЕЦ, «один из омоновцев ударил дубинкой по голове БЮТовца из Дарницкого района. Когда я попробовал перелезть через забор с тем, чтобы помочь ему, милиция в том числе и майор, цинично оттолкнули меня, не разрешив оказать первую медицинскую помощь пострадавшему».

Депутат Киевсовета обратился за помощью к депутатам Верховной Рады от фракции «БЮТ-Батьківщина», которые, пользуясь своей неприкосновенностью, могли пройти к травмированному. Один из народных депутатов от БЮТ – Юрий ОДАРЧЕНКО, смог дойти к пострадавшему и вызыать скорую помощь.

«К сожалению, милиция в который раз продемонстрировала свою политическую позицию. Она вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, совершила агрессивные действия против невооруженных манифестантов. Кажется, идеалы Беларуси не дают покоя лидерам нашей страны», - заявил О.БРИГИНЕЦ.

Фото УНИАН