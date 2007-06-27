Янукович не исключает, что в списки Регионов возьмут людей из других партий

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что в избирательный список Партии регионов войдут представители других политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Вместе с тем, премьер отметил, что на сегодняшний день партия еще не приступала к формированию таких списков и не принимала решения об участии в досрочных выборах.

По его словам, если эта работа будет проводиться, то все решения будут приниматься коллегиальным органом – политсоветом.

«Естественно, у меня будет своя точка зрения, и я ее буду высказывать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос о возможности внесения в список партии политиков, рейтинги которых на сегодняшний день падают, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Те люди, которые дискредитировали себя каким-то образом, конечно, не будут входить в списки. А те люди, которые работали на государство и на украинский народ и выполняли задачи… войдут в списки после того, когда их предложат региональные партийные организации».