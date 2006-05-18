Прокуратура пугает Черновецкого ”ответственностью перед законом”

Прокуратура города Киев называет безосновательными заявления Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о недостатках в работе столичной прокуратуры, и в частности по вопросам надзора за соблюдением земельного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киеве, подчеркнув, что Киевский городской председатель не имеет полномочий для оценки работы органов прокуратуры по каким-либо вопросам, и в том числе по вопросам надзора за соблюдением земельного законодательства.

Как отмечается в заявлении пресс-службы прокуратуры, “в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины “О прокуратуре”, прокуратура Украины составляет единую систему. Вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц в деятельность прокуратуры запрещается. Оценивать работу прокуратуры может только вышестоящий прокурор. Более того, в соответствии со статьей 7 названного закона, влияние в какой-либо форме на работника прокуратуры влечет за собой ответственность, предусмотренную законом”. Поэтому прокуратура также обращает внимание, что эти нормы необходимо учесть представителям средств массовой информации, комментируя высказывания Киевского городского председателя.

Как утверждают в пресс-службе столичной прокуратуры, Генеральная прокуратура еще в феврале этого года изучила организацию надзора за соблюдением земельного законодательства в прокуратуре города Киева и оценила ее положительно. “В частности, в письме Генеральной прокуратуры Украины от 16.02.06, направленном прокурорам областей, подчеркнуто, что надлежащая организация надзора позволила выявить и обеспечить устранение существенных нарушений, реально улучшить состояние соблюдения земельного законодательства. По результатам рассмотрения протестов, представлений прокуратуры в городе Киеве прекращена практика незаконной продажи земельных участков вне конкурса, опротестованы и остановлены 66 решений Киевсовета о выделении земельных участков для офисного и жилищного строительства, заявлены 103 иска в суд об освобождении незаконно занятых земельных участков и отмене решений местных советов. В пользование общины столицы возвращены 685 га незаконно изъятых земель и другое. 23 незаконных решения Киевсовета опротестованы уже в текущем году”, говорится в заявлении.

Вместе с тем, по данным столичной прокуратуры, часть протестов Киевсоветом отклонены и не рассмотрены. Прокуратура города отреагировала на это и подала иски в суд. В 18 делах требования прокурора судом удовлетворены, другие еще рассматриваются в соответствующих судебных инстанциях, сообщили в прокуратуре.

В то же время пресс-служба прокуратуры Киева отмечает, что необходимо иметь в виду, что обеспечение выполнения земельного и градостроительного законодательства не является функцией прокуратуры. “В штатном расписании прокуратуры города Киева отсутствуют должности для выполнения этих функций. Два прокурора отдела прокуратуры города Киева, которые осуществляют надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления, имеют и другие обязанности. Функции по обеспечению выполнения земельного и градостроительного законодательства законом возложены на соответствующие управления Киевской городской государственной администрации, центральной исполнительной власти в городе Киеве, штатная численность которых превышает несколько тысяч служащих”, сказано в заявлении.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, учитывая актуальность вопросов землеотвода и градостроения, 15 мая 2006 года прокуратура города Киева провела межведомственное совещание государственных контролирующих служб, которые не обеспечивают должным образом выполнение полномочий в этой сфере. На совещании обсуждены основные причины нарушений законов и пути их устранения. По результатам прокурорских проверок Киевскому городскому председателю, председателю Киевской городской государственной администрации 15 мая 2006 года внесено представление с требованиями принять конкретные меры для устранения нарушений законов, причин и условий, им способствующих при землеотводе и строительстве. В частности, в представлении предлагается выполнить условия закона относительно распределения земель государственной и коммунальной собственности, подготовить и утвердить детальные планы территорий, где предусматривались бы придомовые границы, места общественных сооружений социального назначения, территории отдыха, занятий спортом, детских площадок и тому подобное. В представлении также предлагается завершить определение границ и оформление правового положения городских лесов и зеленых зон, водоохранных зон и прибрежных полос, а также выйти с инициативой об отмене Киевсоветом конкретных решений по вопросам землеотвода, в том числе ранее опротестованных прокуратурой города Киева.

Относительно выполнения прокуратурой города Киева конституционных функций пресс-служба сообщает, что в прошлом и текущем годах прокуратурой столицы поддержано в судах государственное обвинение в 6,5 тысячах уголовных дел, разоблачены и поставлены на учет свыше 2 тысяч скрытых правоохранительными органами преступлений, по результатам реагирования прокуратуры 1220 работников милиции привлечены к дисциплинарной ответственности, заявлено более 2 тысяч исков в суд, по которым только в бюджет реально взыскано 28 млн. грн. Следователями прокуратуры расследовано и направлено в суд 302 уголовных дела о злоупотреблении служебным положением, взяточничестве, хищении в особо крупных размерах и другие. По результатам собственных проверок возбуждено 508 уголовных дел в сферах государственного управления, приватизации, легализации средств, полученных преступным путем с суммой ущерба свыше 900 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель настаивает на освобождении Василия ПРИСЯЖНЮКА от должности прокурора Киева в связи с проблемами в работе столичной прокуратуры.

В частности, 13 мая во время встречи с киевлянами Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выслушав многочисленные жалобы, заявил: «Я настаиваю, прокурора нужно снять». "Думаю, на днях это будет сделано. Если его не снимут, то те, кто этого не сделает, будут отвечать", - заявил мэр. "Считаю, на будущей неделе у нас будет другой прокурор", - добавил он.

17 мая Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявил, что хочет привлечь прокурора Киева В.ПРИСЯЖНЮКА к уголовной ответственности. «Освободить прокурора Киева я не имею полномочий, но я сделал представление о привлечении его к уголовной ответственности. Потому что все разрешения на строительные работы в Киеве не были им опротестованы, как того требует закон. Я сам в прошлом прокурор и знаю, о чем идет речь. В данном случае для замыливания глаз подавалось на решение очередное незаконное строительство заявление в суд и проигрывалось. А апелляция не подавалась. Это в лучшем случае. А в другом, просто соглашались с этим (незаконным строительством – УНИАН)», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.