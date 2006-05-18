Ющенко с Рыбачуком отбыли в Болгарию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Республику Болгария для участия в Саммите стран Центральной Европы, который состоится в Варне 19 мая.

Тема мероприятия – «Настоящее и будущее Центральной Европы».

Об этом УНИАН сообщили в Официальном Интернет-представительстве Президента Украины.

Запланировано, что глава государства проведет в Варне ряд встреч с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений со странами региона.

Кроме того, планируется участие Президента Украины во встрече глав государств с представителями деловых кругов на тему: «Публичная и частная собственность – ключ к строительству и использованию технической инфраструктуры Центральной Европы».

В поездке главу государства сопровождает глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.