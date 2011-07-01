Председатель Евросуда не вправе оценивать перспективы Тимошенко

Председатель Европейского суда по правам человека Жан-Поль КОСТА заявляет, что не имеет права комментировать перспективы рассмотрения поданной в суд жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку это противоречит принципам работы европейского суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я не имею права отвечать на этот вопрос. Принцип европейского суда - никогда не комментировать дела, которые находятся в суде», - сказал Ж.-П.КОСТА.

Как сообщал УНИАН, в июне Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что обратилась в Европейский суд по правам человека относительно неправомерности возбуждения в отношении нее уголовных дел.

Позже, когда началось судебное разбирательство дела экс-премьера, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА.