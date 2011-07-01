У Януковича научат журналистов, как не попадать под «горячую руку» охране

Пресс-служба президента приглашает журналистов принять участие в семинаре "Взаимодействие со СМИ: Безопасность журналистов и особенности работы охранных служб".

Он пройдет в понедельник, 4 июля, в 10:00, сказано в сообщении, разосланном пресс-службой Виктора Януковича.

На семинаре будет обсуждаться украинский и международный опыт, сообщает Украинская правда.

На него журналистов всех видов СМИ приглашают "координатор проектов ОБСЕ в Украине, представитель в Украине организации "Репортеры без границ", Институт массовой информации, Управление государственной охраны Украины и пресс-служба президента Украины".

Участие в семинаре примут: пресс-секретарь президента Дария Чепак, начальник УГО Игорь Калинин, представитель организации "Репортеры без границ" в Украине Оксана Романюк, международный эксперт по взаимодействию служб охраны и СМИ и экс-охранник королевской семьи Великобритании Аллан Джонс, юрист ИМИ Роман Головенко.

"На семинаре будут рассмотрены классические конфликты, которые имели место между журналистами и представителями силовых структур, правовые аспекты полномочий журналистов и охраны, международные стандарты в этой сфере", - сказано в сообщении.

Семинар пройдет в Институте УГО Украины Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко (ул. Каменева, 8 конференц-зал, 2-й этаж).

Предварительная аккредитация на это мероприятие обязательна (по тел. 255-78-44 и 255-63-18 – 1 июля, до 19:00).

При этом на сайте президента по состоянию на 12:44 нет информации об этом семинаре.

Как известно, ранее неоднократно происходили конфликты между работниками СМИ и представителями Управления государственной охраны.