Тимошенко отправилась на родину зятя

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО находится с визитом в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, во время визита Ю.ТИМОШЕНКО встретится с министром по делам Европы Джефри ГУНОМ, а также с министром иностранных дел „теневого правительства Великобритании” Вильямом ХАГОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО выступит перед членами британско-украинской торговой палаты.

В программе визита запланирована встреча Ю.ТИМОШЕНКО с журналистами ведущих средств массовой информации Великобритании.