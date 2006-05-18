Тимошенко отправилась на родину зятя
15:50, 18 мая 2006Политика
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Лидер БЮТ встретится с политиками и журналистами
Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО находится с визитом в Лондоне.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, во время визита Ю.ТИМОШЕНКО встретится с министром по делам Европы Джефри ГУНОМ, а также с министром иностранных дел „теневого правительства Великобритании” Вильямом ХАГОМ.
Ю.ТИМОШЕНКО выступит перед членами британско-украинской торговой палаты.
В программе визита запланирована встреча Ю.ТИМОШЕНКО с журналистами ведущих средств массовой информации Великобритании.
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