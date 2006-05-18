Луценко ”засветил” все свои деньги
15:29, 18 мая 2006Политика
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Доходы министра составили 231 тыс. грн.
Общая сумма совокупного дохода министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в 2005 году составила 231 тыс. 300,50 грн.
Такие данные Ю.ЛУЦЕНКО обнародовал в сегодняшнем номере газеты «Урядовий кур’єр», в соответствии со ст.6 Закона Украины «О борьбе с коррупцией».
В указанной сумме заработная плата министра составляет 188 тыс. 437,11 грн., материальная помощь – 42 тыс. 863,39 грн.
Также Ю.ЛУЦЕНКО указал, что имеет квартиру общей площадью 181 кв.м.
Также министр обнародовал доход членов своей семьи за 2005 год, который составлял 33 тыс. 994,87 грн.
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