Луценко ”засветил” все свои деньги

Общая сумма совокупного дохода министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в 2005 году составила 231 тыс. 300,50 грн.

Такие данные Ю.ЛУЦЕНКО обнародовал в сегодняшнем номере газеты «Урядовий кур’єр», в соответствии со ст.6 Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

В указанной сумме заработная плата министра составляет 188 тыс. 437,11 грн., материальная помощь – 42 тыс. 863,39 грн.

Также Ю.ЛУЦЕНКО указал, что имеет квартиру общей площадью 181 кв.м.

Также министр обнародовал доход членов своей семьи за 2005 год, который составлял 33 тыс. 994,87 грн.