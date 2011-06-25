Участник акции против Тимошенко заявляет, что получает за это деньги (видео)

Один из участников акции в Печерском райсуде Киева против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявляет, что получает за это деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам. По его словам. «сегодня нам дали по 270 грн.».

Молодой человек сообщил в зале заседаний суда, что вчера участников акции собирали у памятника Тарасу Шевченко и отправляли дежурить в здание суда на всю ночь, пообещав при этом 200 грн. По его словам, все это организовано Партией регионов.

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Народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ попыталась ему возражать, однако сторонники Ю.ТИМОШЕНКО не дали ей такой возможности. Одна из сторонниц экс-премьера начала выкрикивать обвинения в адрес И.БОГОСЛОВСКОЙ, а та начала крестить эту женщину и спрашивать: "Вы фанатка ТИМОШЕНКО?".