Яворивский подозревает, что Тимошенко сегодня арестуют

В парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» не исключают, что сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО будет арестована.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

«Судя по ходу судебного заседания и поведению судьи и прокуратуры, готовится сегодня арест Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

По его словам, во время заседания суда Ю.ТИМОШЕНКО очень аргументировано выступает и доказывает свою невиновность. «Но прокуратура и судьи боятся этого, и постоянно ее перебивают», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Он также добавил, что, по указанию из Администрации Президента, уже прервали прямую телетрансляцию судебного заседания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

«Судья нервничает, поэтому мы не исключаем, что сегодня будет арест, чтобы запугать Юлию ТИМОШЕНКО», - добавил депутат.