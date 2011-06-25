Богословская: если со мной что-то случиться, то это - Тимошенко

Депутат от Партии регионов Инна Богословская заявляет, что ей угрожают и пытаются запугать.

Об этом, как сообщает Украинская правда, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между Украиной и Россией в 2009 году заявила в эфире Шустер Live.

"Сегодня водой облили, завтра обольем бензином. Готовься тварь, меч возмездия уже занесен над твоей тупой башкой, скоро очень скоро народное правосудие настигнет тебя. Сдохнешь в страшных муках", - процитировала депутат несколько оскорбительных высказываний в ее адрес.

Она уточнила, что "есть уже этот ник, и будем разбираться, кто это пишет".

"Это "Украинская правда". Это блоги с никами и адресами", - добавила Богословская.

"Сегодня мне в след кричали такое только потому, что я взяла на себя смелость, еще тогда когда Тимошенко считалась некоронованной королевой,… я говорила о том, что это крайне опасный феномен харизматика для Украины", - сказала она.

"Меня сегодня пытаются запугать. Такими способами и не такими способами", - заявила депутат.

"Если со мной что-то случиться, то это может следовать только от Тимошенко и ее представителей. Я хочу, чтоб она это знала", - добавила Богословская.