Литвин думает, что День Конституции людям - не праздник, а «дачный день»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит насущной необходимости для немедленного внесения изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР сказал в эфире радио «Эра-FM».

Он подчеркнул, что «неотложная потребность есть в выполнении Основного Закона и я не вижу какой-то такой лихорадки в том, чтобы немедленно вносить изменения в Конституцию».

В.ЛИТВИН отметил, что для людей День Конституции не стал праздником.

«Все говорят о празднике, а для людей, как мне видится, это дополнительный выходной день и возможность быть в селе, на даче, общаться непосредственно в семье. Пока осознание того, что это праздник у нас не пришло», - подчеркнул он и при этом добавил: «я думаю это потому, что Конституция полноценно не работала».