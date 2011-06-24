Судом над Тимошенко власть нивелирует ценность личности?

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что суд над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО является «циничной демонстрацией властью своей силы, вседозволенности, безнаказанности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам возле Печерского районного суда Киева, в котором сегодня проходит слушание дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя сегодняшнее судебное заседание, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО проводится в нечеловеческих условиях, с нарушением норм демократического правосудия.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сегодняшний процесс наглядно показывает, что вседозволенность власти стала очевидным фактом в Украине.

Она считает, что своими действиями власть нивелирует ценность личности, ценность человека, его здоровья и благополучия.

«Не только у оппозиции – у всех украинцев нет чувства защищенности со стороны государства, наоборот, есть чувство опасности со стороны государства, а отсюда - безысходность и подавленность большинства граждан, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Если власть смеет так «судить» человека, за судьбой которого следит весь мир, лидера, за которого на президентских выборах отдали свои голоса половина избирателей, то как себя защитить простому предпринимателю, шахтеру, учителю?».

Народный депутат считает, что дело Ю,ТИМОШЕНКО – это символ десятков тысяч дел, которые сегодня открываются по всей стране не против коррупционеров и преступников, а против обычных людей, которые нашли в себе смелость выступить против системы. «Преследование людей, имеющих собственное мнение и активную гражданскую позицию – вот истинная цена европейским декларациям власти. В Украине беззаконие стало законом, а бесправие - правом», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Поэтому наша задача - рассказать всем украинцам о том, что мы сегодня увидели и услышали под Печерским судом. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Только вместе мы сила, только так можно идти вперед. Надо бороться каждый на своем уровне - и не сдаваться», - считает народный депутат.