Киреев «сдался» - разошлись до завтра

В заседании Печерского райсуда Киева по предварительному рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО за незаконное подписание газовых соглашений из РФ в 2009 году, объявлен перерыв до 10.00 25 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после 10-минутного перерыва объявил председательствующий в судебном процессе судья Родион КИРЕЕВ.

Сегодняшнее судебное заседание продолжалось почти 9 часов.