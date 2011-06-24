Киреев «сдался» - разошлись до завтра
18:04, 24 июня 2011Политика
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Заседание шло почти 9 часов
В заседании Печерского райсуда Киева по предварительному рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО за незаконное подписание газовых соглашений из РФ в 2009 году, объявлен перерыв до 10.00 25 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после 10-минутного перерыва объявил председательствующий в судебном процессе судья Родион КИРЕЕВ.
Сегодняшнее судебное заседание продолжалось почти 9 часов.
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