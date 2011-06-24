В деле Тимошенко появился «15 том, о котором никто не знает»?

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО просит суд дать месяц на завершение ознакомления с материалами уголовного дела против экс-премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством он обратился к судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ, который председательствует в судебном заседании по предварительному рассмотрению уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО и ему было отведено мало времени для полного ознакомления с материалами.

По словам С.ВЛАСЕНКО, на сегодняшний день осталось 11 томов, с которыми защита еще не успела ознакомиться. С 20 июня он прочитал 6 из 14 томов, в каждом из которых 250-300 страниц, а Ю.ТИМОШЕНКО прочитала 4 тома.

«Один месяц – это небольшой срок, учитывая то, что Ю.ТИМОШЕНКО продолжает знакомиться с материалами другого уголовного дела», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, месяц - это умеренный срок, во время которого защита будет работать «на грани своих человеческих возможностей». Поэтому он попросил время до 24 июля.

Как сообщает Украинская правда, ВЛАСЕНКО к этому добавил, что в «газовом деле» появился "15 том, о котором никто не знает". По словам Власенко, том присоединен с нарушением: "О нем защита не была информирована вообще при том, что я каждый день был у следователя".

В ответ судья КИРЕЕВ зачитал постановление Печерского райсуда от 7 июня, согласно с которым "обвиняемая и ее защитник считаются такими, что ознакомлены с материалами делами", и предложил защитнику "еще раз привести доводы".