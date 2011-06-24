Наша Украина зашлет своего представителя в Страсбург

Партия «Наша Украина» готова объединиться со всеми патриотическими политическими организациями для защиты честных выборов.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом сегодня на пресс-конференции в Луцке заявил председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, «Наша Украина» активно сотрудничает с международными организациями в вопросе защиты честных выборов.

Он сообщил, что сегодня утром состоялась встреча с представителями международных организаций, которые осуществляют мониторинг избирательного законодательства, в частности, организации IFES (Международный фонд по наблюдению за избирательным законодательством и избирательными системами разных стран).

«Уже в ближайшие дни в Страсбург отбывает наш полномочный представитель, чтобы информировать европейских партнеров о ситуации с изменениями к избирательному законодательству, донести широкую общественную обеспокоенность возможными технологическими ловушками, содержащимися в законопроекте, который продвигается властью, и очертить усилия, которые будут предприниматься для создания надежных преград для нарушений», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Речь идет о недопущении недемократических норм, которые пытается внедрить власть, благодаря которым голоса избирателей могут быть украдены, их выбор подтасован или, скажем, такие вещи, как включение в закрытые списки неизвестно кого», - уточнил он.

«Законопроект о выборах, который сейчас находится в Минюсте, является недемократическим. Он предназначен обманывать людей и скрывать политическую коррупцию», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины». «И все это, к сожалению, сработает, если мы позволим этому законопроекту быть проголосованным «тушками», Партией регионов и коммунистами», - добавил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что народные депутаты от «Нашей Украины» в парламенте объединяются с другими оппозиционными депутатами, чтобы не голосовать за такой проект и настаивать на рассмотрении и принятии альтернативного законопроекта, который внесен народным депутатом Юрием КЛЮЧКОВСКИМ и который получил одобрительную оценку Венецианской комиссии.

«Мы готовы объединиться со всеми патриотическими политическим организациями для защиты честных выборов. Мы сделаем все, чтобы не допустить в мажоритарных округах взаимной борьбы патриотов», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.