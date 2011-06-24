Тимошенко требует суда присяжных

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО вместе со своим защитником Сергеем ВЛАСЕНКО обратились в суд с ходатайством о возможности рассмотрения возбужденного против нее дела судом присяжных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время заседания Печерского райсуда Киева, который сегодня начал предварительное рассмотрение уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года, заключенных экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я требую сейчас, чтобы суд, который будет меня судить, вместо фарса превратился в настоящий суд. Возможно, в суд присяжных», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что, в соответствии с национальным законодательством и Конституцией Украины, уголовные дела могут рассматриваться судьей, коллегией судей или судом присяжных.

Однако, по ее словам, несколько недель тому назад «большинство ЯНУКОВИЧА» в парламенте отменило законодательную норму об институте народных заседателей. "Даже во времена Советского Союза такого не было. Чтобы сейчас осуществлять политические репрессии, ЯНУКОВИЧ зачистил даже народных заседателей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я считаю, что только привлечение суда присяжных может вернуть доверие и дать возможность рассчитывать на справедливое определение суда", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер предложила суду объявить перерыв в заседании до тех пор, пока парламент не примет зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О судах присяжных в Украине".