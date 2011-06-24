Суд отказал в удовлетворении ходатайства Тимошенко об отводе судьи

Печерский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА, который председательствует в судебном заседании по предварительному рассмотрению уголовного дела против экс-премьера относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение после возобновления судебного заседания после перерыва объявил судья Р.КИРЕЕВ.

"Ходатайство оставить без удовлетворения. Это решение обжалованию не подлежит", - сказал Р.КИРЕЕВ.

После этого сторонники Ю.ТИМОШЕНКО начали кричать: «Судье КИРЕЕВУ - позор".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявили ходатайство об отводе судьи Р.КИРЕЕВА, который председательствует в судебном заседание по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.