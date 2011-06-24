Гриценко: украинская власть скрывает правду от ЮНЕСКО

«Украинская власть преднамеренно предоставляет ЮНЕСКО неправдивую информацию о ситуации вокруг застройки исторического центра столицы, поскольку не намерена останавливать строительство в буферной зоне Софии Киевской», - считает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

В комментарии УНИАН он сообщил, что активисты партии «Гражданская позиция», которые защищают центр Киева от незаконной застройки и неоднократно становились на пути строительной техники, в эти дни находятся на заседании ЮНЕСКО в Париже. Оттуда они сообщают, что Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО и Министерство культуры Украины отчитываются представителям этой международной организации о несуществующих достижениях власти в борьбе с незаконными застройками вследствие принятия моратория и взятия под контроль всех строительств в историческом центре города. Однако в действительности, строительство на объектах, которые находятся в историко-культурном центре столицы, до сих пор продолжается, а строительные компании продолжают получать разрешения от государственных органов.

А.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что ЮНЕСКО не знает о том, что в действительности происходит в буферных зонах Киева и других незаконных строительствах в центре города, работы на которых до сих пор продолжаются, несмотря на протесты киевлян, общественных организаций, предписания столичной прокуратуры и рекомендации экспертов ЮНЕСКО. Он также отметил, что приближенные к власти бизнесмены, несмотря на предостережения ЮНЕСКО, не спешат останавливать застройки в центре столицы, поскольку не хотят терять сверхдоходы, даже рискуя уникальными объектами, которые находятся в списке Всемирного культурно-исторического наследия ЮНЕСКО – Софийским собором и Киево-Печерской лаврой, которые могут исключить из этого перечня.

А.ГРИЦЕНКО требует, чтобы «Президент, Кабинет Министров и председатель КГГА немедленно остановили строительные работы и отменили все разрешения на строительство, которые были получены незаконным путем».

«Дальнейшую судьбу этих застроек должны решить сами киевляне на открытых общественных слушаниях, а не депутаты Киевсовета, доверия к которым нет уже давно», - подчеркнул лидер «Гражданской позиции».

В случае дальнейшей бездеятельности украинских чиновников, по его словам, «члены Гражданской позиции и все небезразличные киевляне будут писать письма и коллективные обращения в ЮНЕСКО и руководству других стран с просьбой привлечь внимание международного сообщества к продолжению незаконного строительства вокруг Софии Киевской и непрестанного искажения исторического центра Киева».

«В ЮНЕСКО должны знать правду о том, как украинская власть относится к сохранению памятников Всемирной истории и культуры», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Справка УНИАН. В список мирового культурного наследия ЮНЕСКО в Украине входят Национальный историко-культурный Киево-Печерский заповедник (Киево-Печерская лавра), Национальный заповедник "София Киевская", исторический центр Львова, буковые леса в Карпатах и часть геодезической дуги Струве, которая проходит через территорию страны.

Включение объектов в список культурного наследия ЮНЕСКО способствует их популяризации и обеспечивает приоритетность при привлечении финансовых средств для поддержки их в надлежащем состоянии.

В то же время, в августе 2010 года Комитет мирового наследия ЮНЕСКО на 34-й сессии в Бразилии отказался включить Андреевскую церковь и церковь Святых Кирилла и Афанасия Александрийских в список мирового культурного наследия. По словам пресс-секретаря ЮНЕСКО Сью УИЛЬЯМСА, Украина не предоставила достаточного количества информации об этих объектах.

Как отметил С.УИЛЬЯМС, в ЮНЕСКО также рассматривают возможность внесения Национального заповедника "София Киевская" в так называемый черный список объектов, которые находятся под угрозой разрушения. «Причиной этого является сооружение элитных жилых домов на улице Гончара и Пейзажной аллее. Эти улицы расположены в прилегающих к заповеднику буферных зонах, поэтому строительство там запрещено. Противники сооружения жилого дома на Пейзажной аллее добились остановки строительства, однако представители компании-застройщика заявляют, что не намерены отказываться от своих планов», - отмечало 4 августа 2010 года издание «Коммерсантъ-Украина».

Если после внесения "Софии Киевской" в черный список застройка буферных зон не прекратится, заповедник может быть исключен из списка мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в случае включения "Софии" в черный список, в соответствии с правилами ЮНЕСКО, в реестр мирового наследия нельзя будет добавить какие-либо другие объекты, расположенные на территории Украины.

С этим не согласны противники застройки буферной зоны "Софии Киевской". "К сожалению, планы ЮНЕСКО действительно могут быть воплощены в жизнь, поскольку строительство на прилегающих к заповеднику территориях велось и ведется абсолютно незаконно и портит внешний вид столицы", - сказал организатор многочисленных пикетов против застройки буферной зоны заповедника, председатель общественной организации "Порядок и достаток" Александр МИСЮРА.