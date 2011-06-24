Богословская считает, что нардепы Тимошенко давят на судей

БЮТ пытается давить на суд своими сторонниками. Это означает, что Юлия ТИМОШЕНКО боится объективного суда. Об этом заявила народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств подписания соглашений между НАК “Нафтогаз Украины” и компанией “Газпром” Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

В переданном УНИАН комментарии она отметила, что «создается искусственная атмосфера истерии. Народные депутаты от БЮТ давят на судей и присутствующих в зале. Таким образом Ю.ТИМОШЕНКО хочет избежать ответственности за свои действия, когда она возглавляла правительство Украины».

По мнению И.БОГОСЛОВСКОЙ, «всем уже понятно, что Ю.ТИМОШЕНКО предала национальные интересы, когда подписала кабальные контракты с Россией на поставки газа. Сегодняшние акции протеста, имитация «народной поддержки» являются попытками ввести в заблуждение страну. Эти манипулятивные технологии не проедут. Граждане Украины дали моральную оценку Ю.ТИМОШЕНКО на выборах, а международные аудиторы подтвердили злоупотребления ее правительства. И сейчас никакие провокации и давление на суд не помешают дать юридическую ее деяниям».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

По данным СМИ, под судом собралось свыше 5 тысяч сторонников Ю.ТИМОШЕНКО