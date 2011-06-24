Под судом повздорили сторонники и противники Тимошенко

Возле Печерского районного суда Киева произошло столкновение между сторонниками и противниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел после того, как к журналистам, которые находятся возле входа в суд, подошел бывший народный депутат от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ с тем, чтобы выразить свою позицию относительно сегодняшнего заседания суда по предварительному рассмотрению уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.

С О.КАЛАШНИКОВЫМ в суд пришли представители общественной организации «Загальновоїнська спілка України».

Экс-депутат заявил журналистам, что они выступают за то, «чтобы Юлия ТИМОШЕНКО сидела в тюрьме за свои коррупционные действия». На такую реплику сторонники Ю.ТИМОШЕНКО начали кричать: «Ганьба!».

После этого между сторонниками Ю.ТИМОШЕНКО и ее противниками произошло небольшое столкновение.

Представители партии «Батькивщина» пытались прекратить это столкновение, при этом из толпы им выкрикивали: «Не идите на провокации!».

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, неизвестные лица уже с 8 часов утра заняли места в зале суда.

Под стенами суда собралось небольшое количество противников Ю.ТИМОШЕНКО, но никаких флагов или других свидетельств их политической принадлежности нет. То, что они являются противниками лидера «Батькивщины», можно понять лишь из их лозунгов: «Юлю геть!».