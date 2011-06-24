МВД готовится к суду над Тимошенко

Министерство внутренних дел призывает организаторов акций возле Печерского районного суда Киева сделать все от них зависящее, чтобы не допустить никаких правонарушений и противостояние в обществе.

Об этом заявил начальник Департамента милиции общественной безопасности МВД Украины Виктор РАТУШНЯК во время встречи с представителями организаций, выразивших желание пикетировать 24 июня Печерский суд, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

При этом в МВД отметили, что, к сожалению, из всех участников, которые подавали заявки на участие в пикетировании, на встречу прибыли только представители общественной организации «Общевоинский союз Украины».

В.РАТУШНЯК озвучил заявки тех общественных организаций и партий, которые планируют принять участие в завтрашнем пикетировании. Среди них, кроме «Общевоинского союза Украины», также заявка Киевской городской организации «ВО «Батькивщина»с ориентировочным количеством участников мероприятий около 10 тыс. человек.

По словам представителя руководства правоохранительного ведомства, милиция сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить общественный порядок и спокойствие граждан, сохранив при этом право граждан на мирные собрания в соответствии со ст. 39 Конституции Украины.

В свою очередь представитель «Общевоинский союз Украины» Олег КАЛАШНИКОВ (член Партии регионов) отметил, что все массовые мероприятия, которые проводит «Общевоинский союз Украины», всегда соответствуют нормам Конституции и законодательства государства.

Также О.КАЛАШНИКОВ выразил уверенность в том, что со стороны членов организации не будет никаких попыток нарушений норм действующего законодательства.

Результатом встречи между представителями руководства МВД и общественной организации стало достижение договоренностей о невозможности каких-либо нарушений общественного порядка и противостояний, отметили в Управлении по связям с общественностью.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде будет рассматриваться уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям.

Ранее «Батькивщина» призвала граждан в пятницу в 9.00 собраться возле Печерского суда на мирный митинг.

«Прийти 24 июня под стены печально известного Печерского суда в Киеве - это значит больше, чем поддержать ТИМОШЕНКО. Это значит прийти и защитить себя, свое будущее и будущее своих детей», - обратилась «Батькивщина» к украинцам.